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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Okullar yeniden kapanacak mı? Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar yeniden kapanacak mı? Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçilmişti. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:06
Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınan alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatıldı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yeniden okulların kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar yeniden kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer,
"Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi. MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021