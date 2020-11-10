Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu.