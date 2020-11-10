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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı için kritik tarih! 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşlar... Bekçi alımı için kritik tarih! 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşlar...
2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacağı açıklanmıştı. Özellikle sağlık ve emniyet için yapılacak alımların tarihi merak ediliyor. Memur alımı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle bekçi alımları dururulmuştu. Yeniden yapılacak alımlarda bekçiler içinde kontenjan açılması bekleniyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:39
2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. 2020 yılında bekçi alımları askıya alınmıştı. Uzun süredir adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi.