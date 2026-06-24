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Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığı örnek ülke olmaya devam ediyor. Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, gayrimüslimlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk halkı ile kardeşlik içerisinde yaşadıklarını, hoşgörü geleneğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini vurgulayarak teşekkürlerini etti. Çetinkaya, Başkan Erdoğan'ın Hristiyan halkına verdiği değere atıfta bulunarak "Erdoğan Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı" ifadelerini kullandı.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 1

Dünyanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığı, nefret suçları ve dini ayrımcılık tartışmaları gündemin üst sıralarında yer alırken, Türkiye farklı inançların bir arada yaşadığı hoşgörü iklimiyle dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kapsayıcı vizyon doğrultusunda cami, kilise ve sinagogların yan yana yükseldiği Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlar da kendilerini eşit, özgür ve güvende hissettiklerini ifade ediyor.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 2

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında Türkiye'de hiçbir zaman ayrımcılık hissi yaşamadıklarını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Hristiyan alemine yönelik kucaklayıcı tavrından dolayı teşekkürlerini iletti.

ERMENİ KİLİSESİ DİN GÖREVLİSİ: ERDOĞAN OSMANLI'DAKİ TEBAAYI BİZE YAŞATTI
Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 3

EŞİTLİK VE ADALETİN ADRESİ: TÜRKİYE

Türkiye'nin her ferdine sunduğu kucaklayıcı anlayışı vurgulayan Tavik Teotik Çetinkaya, "Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor, bunun bir tersini biz hiçbir zaman görmedik. Ne zaman bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, devletin her kademesinde gördükleri bu samimi yaklaşımın kendilerini güvende ve değerli hissettirdiğini sözlerine ekleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 4

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: OSMANLI'DAKİ TEBAAYI BİZE YAŞATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim anlayışını tarihi bir süreklilikle bağdaştıran Tavik Teotik Çetinkaya, "Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor. Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Hiçbir zaman o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada." sözleriyle Türkiye'deki inanç özgürlüğünün köklü geçmişine dikkat çekti.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 5

KADİM HALKLARIN KARDEŞLİK ZİRVESİ

Farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşama kültürünün Başkan Erdoğan dönemiyle taçlandığını belirten Tavik Teotik Çetinkaya, "Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar. Hoşgörü altındayız hepimiz ve Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Erdoğan'ın iktidarındaki Rab bereketlesin; hem onu hem de iktidarı daim olsun." şeklinde konuştu. Çetinkaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini altını çizerek vurguladı.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 6

DÜNYAYI HAYRAN BIRAKAN ORGANİZASYON GÜCÜ

Türkiye'nin uluslararası alandaki prestijine ve ev sahipliği kapasitesine değinen Tavik Teotik Çetinkaya, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leon'un ziyareti üzerinden bir örnek vererek, "Her şey çok iyi organize edilmişti. Bütün dünya bunu gördü ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimsenin de çıkabileceğini sanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 7

EZAN VE ÇAN SESİNİN HUZUR VEREN AYNI ANDA YÜKSELİŞİ

Farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu belirten Tavik Teotik Çetinkaya, "Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum kilisesi var. Bundan hiçbirimiz bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor; ezan okunuyor, çanları vuruluyor. " dedi.

Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı 8

YOLLAR AYRI OLSA DA HEDEF AYNI YARADAN

Farklılıkların bir ayrışma değil, bir zenginlik olduğunu dile getiren Tavik Teotik Çetinkaya, "Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için tekrar diyeceğim; herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler de bundan çok çok mutluyuz." ifadeleriyle Türkiye'nin birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya duyurdu.

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