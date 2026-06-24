Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı

Dünyanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığı, nefret suçları ve dini ayrımcılık tartışmaları gündemin üst sıralarında yer alırken, Türkiye farklı inançların bir arada yaşadığı hoşgörü iklimiyle dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kapsayıcı vizyon doğrultusunda cami, kilise ve sinagogların yan yana yükseldiği Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlar da kendilerini eşit, özgür ve güvende hissettiklerini ifade ediyor.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında Türkiye'de hiçbir zaman ayrımcılık hissi yaşamadıklarını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Hristiyan alemine yönelik kucaklayıcı tavrından dolayı teşekkürlerini iletti.

EŞİTLİK VE ADALETİN ADRESİ: TÜRKİYE

Türkiye'nin her ferdine sunduğu kucaklayıcı anlayışı vurgulayan Tavik Teotik Çetinkaya, "Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor, bunun bir tersini biz hiçbir zaman görmedik. Ne zaman bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, devletin her kademesinde gördükleri bu samimi yaklaşımın kendilerini güvende ve değerli hissettirdiğini sözlerine ekleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.