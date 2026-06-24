Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Çetinkaya'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı
Türkiye, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığı örnek ülke olmaya devam ediyor. Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, gayrimüslimlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk halkı ile kardeşlik içerisinde yaşadıklarını, hoşgörü geleneğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini vurgulayarak teşekkürlerini etti. Çetinkaya, Başkan Erdoğan'ın Hristiyan halkına verdiği değere atıfta bulunarak "Erdoğan Osmanlı'daki tebaayı bize yaşattı" ifadelerini kullandı.
Dünyanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığı, nefret suçları ve dini ayrımcılık tartışmaları gündemin üst sıralarında yer alırken, Türkiye farklı inançların bir arada yaşadığı hoşgörü iklimiyle dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kapsayıcı vizyon doğrultusunda cami, kilise ve sinagogların yan yana yükseldiği Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlar da kendilerini eşit, özgür ve güvende hissettiklerini ifade ediyor.
Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında Türkiye'de hiçbir zaman ayrımcılık hissi yaşamadıklarını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Hristiyan alemine yönelik kucaklayıcı tavrından dolayı teşekkürlerini iletti.
EŞİTLİK VE ADALETİN ADRESİ: TÜRKİYE
Türkiye'nin her ferdine sunduğu kucaklayıcı anlayışı vurgulayan Tavik Teotik Çetinkaya, "Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor, bunun bir tersini biz hiçbir zaman görmedik. Ne zaman bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, devletin her kademesinde gördükleri bu samimi yaklaşımın kendilerini güvende ve değerli hissettirdiğini sözlerine ekleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: OSMANLI'DAKİ TEBAAYI BİZE YAŞATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim anlayışını tarihi bir süreklilikle bağdaştıran Tavik Teotik Çetinkaya, "Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor. Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Hiçbir zaman o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada." sözleriyle Türkiye'deki inanç özgürlüğünün köklü geçmişine dikkat çekti.
KADİM HALKLARIN KARDEŞLİK ZİRVESİ
Farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşama kültürünün Başkan Erdoğan dönemiyle taçlandığını belirten Tavik Teotik Çetinkaya, "Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar. Hoşgörü altındayız hepimiz ve Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Erdoğan'ın iktidarındaki Rab bereketlesin; hem onu hem de iktidarı daim olsun." şeklinde konuştu. Çetinkaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini altını çizerek vurguladı.