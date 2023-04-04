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7'li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere sayılı günler kaldı. İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala 7'li koalisyonda kriz bitmek bilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen Saadet Partisi'ne, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 07:30
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7’li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

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7’li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

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7’li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

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7’li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

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7’li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.