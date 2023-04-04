7'li koalisyonda işler yine karıştı! Bu kez ortak liste krizi patlak verdi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere sayılı günler kaldı. İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala 7'li koalisyonda kriz bitmek bilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen Saadet Partisi'ne, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

Sabah Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 07:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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