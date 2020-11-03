Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

Son dakika... Ayda'nın annesi ve babası yaşıyor mu? Ayda'nın sağlık durumu nasıl? İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nnın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Ayda'nın kurtarılma ani tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Peki, enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu? İşte haberin detayları...