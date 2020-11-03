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Haberler Galeri Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

Son dakika... Ayda'nın annesi ve babası yaşıyor mu? Ayda'nın sağlık durumu nasıl? İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nnın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Ayda'nın kurtarılma ani tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Peki, enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 13:08
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Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?
Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

Son dakika... Ayda Gezgin'in sağlık durumu nasıl? 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 91. saatte mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan sağ salim çıkarıldı. Peki, enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?
Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu iyi iken, hastane yolunda isteği herkesi gülümsetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tweette, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer verildi.

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Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?
Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

AYDA BEBEĞİN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi TIP Fakültesinde genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan ilk açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.

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Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?
Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

Kurtarma ekibinde bir görevli yaptığı açıklamada, "Önce çığlığını duydum, ismini söyledi. "Ben iyiyim" dedi. Çığlık sesi duyunca iş makinalarını durdurduk. Tamamen sessizlik sağladık. "İyiysen elini salla" dedik. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesinin yanında bulundu Ayda." ifadelerini kullandı.

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Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?
Enkazdan çıkarılan Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin babası Uğur Gezgin yaşıyor mu?

AYDA GEZGİN'İN ANNESİ FİDAN GEZGİN BABASI UĞUR GEZGİN YAŞIYOR MU?

Enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedeni çıkarıldı. Anne Fidan'ın depremden 10 dakika önce Ayda ile birlikte parktan döndüğü öğrenildi. Kardeşi ve babası ise hayatta.