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Haberler Galeri 9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması ta tamamlanıyor. 6, 7, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Peki, 9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 15:05
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9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika... Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. En çok merak edilen konular arasında şu anda online eğitime devam eden sınıfların ne zaman açılacağı yer aldı. Peki, 9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.

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9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

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9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

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9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.