9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması ta tamamlanıyor. 6, 7, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Peki, 9 Kasım'da ortaokul ve liseler açılacak mı? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 15:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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