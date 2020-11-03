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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA İzmir'in kahraman kızları! Türkiye'ye umut oldular Türkiye, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından tek yürek oldu. 4 gündür milletçe İzmir'den gelen güzel haberle duygu dolu anlar yaşadık. İlk olarak 65. saatte Elif'in güzel haberi geldi. Bugün ise 91. saatte Ayda umutları bir kez daha yeşertti. İşte İzmir'in kahraman kızları Elif Perinçe ve Ayda Gezgin... Giriş Tarihi: 03.11.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:16
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem bir gün sonra, apartman enkazı altında kalan anne Seher Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem enkazdan canlı çıkarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı gün, ailenin bir diğer çocuğu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Depremden 65 saat sonra ise ailenin en küçük çocuğu olan üç yaşındaki Elif bebek, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Elif Perinçek'in hastanede tedavisi devam ediyor.
Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize haberi daha geldi.
Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.