HaberlerGaleriBekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?
Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?
Bekçi alımı ne zaman? EGM PA tarafından 2020 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, alımların ne zaman olacağını merak ediyordu. Polis Akademisi tarafından 2020 yılı için 400 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından bekçi alımına ilişkin başvuru detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.08.2020 11:58Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 12:06