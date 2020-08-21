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Haberler Galeri Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA tarafından 2020 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, alımların ne zaman olacağını merak ediyordu. Polis Akademisi tarafından 2020 yılı için 400 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından bekçi alımına ilişkin başvuru detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 12:06
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Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

2020 bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere en az lise mezunu toplam 400 erkek bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı duyurusunun ardından başvuru şartları ve başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,