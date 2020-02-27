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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!
Regaip Kandili mesajları sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SMS WhatsApp kısa uzun Regaip Kandili mesajları yoğun şekilde sorgulanıyor. Aileye, arkadaşlara, sevgiliye gönderebileceğiniz Regaip Kandili mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Bereket dolu üç ayların ilk Cuma'sına denk gelen Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek ve dualar okunacak. İşte, aileye, arkadaşa, sevgiliye gönderebileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları sözleri…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:49
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