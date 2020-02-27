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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

Regaip Kandili mesajları sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SMS WhatsApp kısa uzun Regaip Kandili mesajları yoğun şekilde sorgulanıyor. Aileye, arkadaşlara, sevgiliye gönderebileceğiniz Regaip Kandili mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Bereket dolu üç ayların ilk Cuma'sına denk gelen Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek ve dualar okunacak. İşte, aileye, arkadaşa, sevgiliye gönderebileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları sözleri…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:49
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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

Arkadaşa sevgiliye aileye Regaip Kandili mesajları sözleri sorgulanıyor. SMS, WhatsApp ve sosyal medyadan gönderebileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları sözleri sizlerle! Kısa uzun Regaip Kandili sözlerine haberimizden ulaşabilir ve onların bu mübarek gününü hem kutlayıp hem de kendinizi hatırlatabilirsiniz. Özel günlerde mesaj gönderme geleneği Regaip Kandili ile devam ediyor. Müninler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak geçirmelidir. İşte, en güzel kısa uzun Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ!

*Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

*Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

*Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

*Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı kandiller.

*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!

*Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

*Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

*Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun..

*Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller..

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En güzel Regaip Kandili sözleri WhatsApp SMS... Aileye arkadaşa kısa uzun Regaip Kandili mesajları sözleri!

*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

*Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla"ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.