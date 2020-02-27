Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Salgın ne kadar hızlı artıyorsa, ilgili haberler de o kadar hızla çoğalıyor. Toplum büyük bir bilgi yüküne maruz kalıyor ve "büyük resmi" görememek, mevcut korku ve endişeleri daha da artırıyor. Böyle bir durumda, daha kapsamlı bir bakış açısı kazanmak için, mevcut bilginin doğruluğunun teyit edilmiş kaynaklardan derlenip özetlenmesi ve anlaşılabilir hale getirilmesi önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Bu araştırma yazısı da söz konusu ihtiyaca bir nebze cevap verebilmek için kaleme alındı.