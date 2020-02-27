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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Dünya son 30 yılda üçüncü kez koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını başlangıçta Çin'i etkilese de artık bu salgın küresel bir tehdit haline geldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 807 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. Peki koronavirüsün kaynağı ne? Koronavirüs tedavidesinde son durum hangi aşamada? Bundan sonra ne olacak ve Türkiye ne yapıyor? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:50
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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen 27 zatürre vakasıyla gündemimize giren koronavirüs (Kovid-19) salgını, bugün 6 kıtaya ve 43 ülkeye yayılmış durumda. Dünya son 30 yılda üçüncü kez koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını başlangıçta Çin'i etkilese de artık bu salgın küresel bir tehdit haline geldi.

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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Salgın ne kadar hızlı artıyorsa, ilgili haberler de o kadar hızla çoğalıyor. Toplum büyük bir bilgi yüküne maruz kalıyor ve "büyük resmi" görememek, mevcut korku ve endişeleri daha da artırıyor. Böyle bir durumda, daha kapsamlı bir bakış açısı kazanmak için, mevcut bilginin doğruluğunun teyit edilmiş kaynaklardan derlenip özetlenmesi ve anlaşılabilir hale getirilmesi önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Bu araştırma yazısı da söz konusu ihtiyaca bir nebze cevap verebilmek için kaleme alındı.

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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

MEVCUT DURUM

26 Şubat tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 80 bin 239 kişide enfeksiyon tespit edildi ve 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Çin'de uygulanan karantinalardan dolayı toplam 760 milyon kişi salgından etkilendi. Salgının sebep olduğu ekonomik kayıplar da giderek artıyor. Uzmanlar, salgının mevcut şekliyle ilerlemesi durumunda, sadece yılın ilk çeyreğinde Çin'in 62 milyar dolar, dünyanın ise 280 milyar dolar zarar edeceğini ifade ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise bu durumu Çin Halk Cumhuriyeti tarihindeki en büyük halk sağlığı mücadelesi olarak niteliyor.

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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Güney Kore, İran ve İtalya'da artan vaka sayılarının ardından, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastalıkla etkin mücadele için az bir zamanın kaldığını ifade etti. DSÖ virüsün ve hastalığın ismini de belirledi. Hastalığın adı Kovid-19 (Korona Virüs Hastalığı 19) ve virüsün adı SARS-Cov-2 (Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Koronavirüsü 2) olarak belirlendi.

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Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler

Salgın sebebiyle uluslararası toplumda korku, gerilim ve panik havası da mevcut. Toplumda gelişen bu durum literatürde "koronafobi" olarak yerini aldı.