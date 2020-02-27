Küresel tehdit 'koronavirüs'! İşte koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Dünya son 30 yılda üçüncü kez koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını başlangıçta Çin'i etkilese de artık bu salgın küresel bir tehdit haline geldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 807 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. Peki koronavirüsün kaynağı ne? Koronavirüs tedavidesinde son durum hangi aşamada? Bundan sonra ne olacak ve Türkiye ne yapıyor? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 27.02.2020 13:44Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:50