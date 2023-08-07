Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

STEYR AUG A3

Avusturya yapımı olan Steyr Aug A3, dünyadaki ilk bullpup (şarjörün tetiğin arkasında bulunması) taarruz tüfeği olan Steyr AUG'un yeni modelidir. Şarjörün tetiğin arkasında bulunması dolayısıyla da namlunun da daha geriye verilmiş olmasıyla Steyr AUG silahın boyunu büyük ölçüde aynı tutarak kolaylıkla namlu boyu uzatılabilen bir silahtır.

1980 yıllarında ilk modellerinde, kendiliğinden dürbüne sahip olması, modüler özelliği ile çok ergonomik ve kolaylıkla susturucu gibi eklentilerin takılabilmesi nedeniyle o dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush tarafından ülkeye sokulması yasaklanmış bir silahtır.

Daha sonrasında silahta yapılan tasarım değişiklikleri ve eklentilerin kullanılmasını zorlaştıran düzenlemelerle tekrar ABD pazarında satışı yapılmaya başlandı. 1978 yılında üretimi başlayan ve daha sonrasında modernize edilerek daha da geliştirilen AUG A3 modeli ise A1 ve A2 gibi versiyonlarına nazaran daha kısa bir namluya sahiptir ve ordu tarafından kullanılması için geliştirilmiş ve üretilmiştir.