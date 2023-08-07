07 Ağustos 2023, Pazartesi
Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...
Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! Askeri teknolojinin sürekli gelişimiyle birlikte, piyade tüfekleri de daha da güçlü ve etkili hale geliyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan ve sahada başarıyla test edilen piyade tüfekleri, askeri birimlerin etkinliğini artırarak üstünlük sağlamada önemli bir rol oynuyor. İşte o tüfeklerden bazıları...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:58
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