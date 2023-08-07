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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! Askeri teknolojinin sürekli gelişimiyle birlikte, piyade tüfekleri de daha da güçlü ve etkili hale geliyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan ve sahada başarıyla test edilen piyade tüfekleri, askeri birimlerin etkinliğini artırarak üstünlük sağlamada önemli bir rol oynuyor. İşte o tüfeklerden bazıları...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:58
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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

Askeri teknoloji ve piyade tüfekleri alanındaki gelişmeler, dünya genelinde güvenlik güçlerinin elde ettiği üstünlüğü artırıyor ve askeri operasyonların başarı oranını yükseltiyor. Bu nedenle, ülkeler, sürekli olarak yeni teknolojileri takip ederek ve askeri birimlerini en iyi şekilde donatarak, savunma ve güvenlik alanındaki üstünlüklerini ortaya koyuyor. İşte, dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR! İŞTE EN İYİ 10 PİYADE TÜFEĞİ

AK-12

Kalashnikov tarafından AK-12'nin geliştirilerek yapıldığı bu silah, 2020 yılında tasarlanmış ve 2021 yılında da üretilmeye başlanmıştır. 3.5kg ile nispeten ağır olan bu silah, 415mm bir namluya ve katlanmamış halde 935mm/katlanmamış halde 685mm uzunluğa sahiptir.

5.56×45mm NATO mühimmatı kullanan AK-19, dakikada 700 mermi atabilir ve mermileri namludan 910m/s hızda ateşleyebilir. Rus ordusu tarafından ana vuruş gücü olarak kullanılan AK-12 ve varyantları dayanıklı, isabetli ve Rus ordusunun ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş ve güncellenmiştir.

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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

STEYR AUG A3

Avusturya yapımı olan Steyr Aug A3, dünyadaki ilk bullpup (şarjörün tetiğin arkasında bulunması) taarruz tüfeği olan Steyr AUG'un yeni modelidir. Şarjörün tetiğin arkasında bulunması dolayısıyla da namlunun da daha geriye verilmiş olmasıyla Steyr AUG silahın boyunu büyük ölçüde aynı tutarak kolaylıkla namlu boyu uzatılabilen bir silahtır.

1980 yıllarında ilk modellerinde, kendiliğinden dürbüne sahip olması, modüler özelliği ile çok ergonomik ve kolaylıkla susturucu gibi eklentilerin takılabilmesi nedeniyle o dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush tarafından ülkeye sokulması yasaklanmış bir silahtır.

Daha sonrasında silahta yapılan tasarım değişiklikleri ve eklentilerin kullanılmasını zorlaştıran düzenlemelerle tekrar ABD pazarında satışı yapılmaya başlandı. 1978 yılında üretimi başlayan ve daha sonrasında modernize edilerek daha da geliştirilen AUG A3 modeli ise A1 ve A2 gibi versiyonlarına nazaran daha kısa bir namluya sahiptir ve ordu tarafından kullanılması için geliştirilmiş ve üretilmiştir.

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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

SA80

1816 yılından itibaren İngilizler için silahlar üreten Royal Small Arms Factory'nin bir silahı olan SA80, standart servis silahı olan L85 (Türkiye'deki G3 gibi) İngiliz ordusu tarafından 1987 yılından beri kullanılmaktadır.

1976 yılında A1, 1994 yılında A2 (2000'lerin başlarında Heckler & Koch tarafından yapılmış olan çok güçlü bir güncellemeydi ve 2020 yılına kadar serviste kaldı.) ve 2018 yılında servise giren A3 güncellemesi ile güçlü ve kendini kanıtlamış bir silahtır.

Ağır makineli tüfekten keskin nişancı tüfeğine kadar farklı varyantları bulunan SA80, Royal Small Arms Factory şirketinin 1988'de Enfield Lock'da bulunan fabrikasının kapatılmasından bu yana hala devam eden sayılı İngiliz üretimi silahlardandır.

SA80A3 diğer adıyla L85A3, ilk olarak 2016 yılında tanıtılmıştır ve 2018 yılında SA80A2 versiyonuna yapılan iyileştirmelerle SA80A3 adıyla servise girmiştir.

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Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...

G3
Alman şirketi olan Heckler & Koch üretimi G3, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yıllarca kullanılmış hatta hala kullanımına devam edilen bir silahtır.

7.62×51mm NATO kullanan bu silah aslında "Battle Rifle" sınıfına giren bir silahtır ve farklı varyantlarıyla beraber çok farklı işlevlerde kullanılmaya elverişlidir.

1959 yılında servise giren bu silahlar 1950'li yıllarda CETME, Mauser ve Heckler & Koch tarafınmış ve üretilmiştir. Daha sonrasında Rheinmetall, MIC, SEDENA, Kongsberg Gruppen ve diğer birkaç şirketin de üretimine girdiği G3 60 yıldır kullanımda olmasıyla kullanıcıları tarafından güvenilen ve 8 milyondan fazla üretilmiş olan bir silahtır.

İlk olarak 1959 yılında tanıtılmıştır ve 1 yıl sonrasında servise girmiştir. Ahşap bir dipçiğe ve el kundağı vardı. G3A1, 1963 yılında onaylanmıştır ve katlanabilir özelliğe sahiptir. G3A2, A1'den geliştirilmiş olan modeldir. G3A3, en bilinen 1963 versiyondur. Eklenti takılması da mümkün olan bu versiyon günümüzde de kullanımda olan G3'lerin atasıdır.