CHP'li Mustafa Sarıgül'den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

CHP'de "değişim" krizinin yankıları devam ederken, parti içerisindeki kaos da büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki savaşta taraflar netleşiyor. Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır takınan Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak gösterileceği iddia edilirken, konuyla ilgili Sarıgül'den bir açıklama geldi. CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu bir kez daha açıklarken "Vefalı adamımdır" yorumunda bulundu. İBB adaylığı için ise "Söz konusu bile değil." dedi.