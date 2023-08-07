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CHP'li Mustafa Sarıgül'den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

CHP'de "değişim" krizinin yankıları devam ederken, parti içerisindeki kaos da büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki savaşta taraflar netleşiyor. Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır takınan Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak gösterileceği iddia edilirken, konuyla ilgili Sarıgül'den bir açıklama geldi. CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu bir kez daha açıklarken "Vefalı adamımdır" yorumunda bulundu. İBB adaylığı için ise "Söz konusu bile değil." dedi.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:08
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CHP’li Mustafa Sarıgül’den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

CHP'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları arttı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek kazan kaldırdı. Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantıları bile planladı...

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CHP’li Mustafa Sarıgül’den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

29 Mayıs'tan beri krizin bitmediği partide, Kemalciler ve Ekremciler arasında büyük kavga başladı.

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CHP’li Mustafa Sarıgül’den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

Koltuğunu korumak için hamleler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarındaki koltuk savaşı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdiği hatta İBB Başkanlığına aday göstermeyeceği iddiaları ortaya atıldı.

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CHP’li Mustafa Sarıgül’den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı adaylığına Mustafa Sarıgül'ü göstereceği söylentileri hızla yayıldı.

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CHP’li Mustafa Sarıgül’den İBB Başkanlığı açıklaması! Aday olacak mı?

Hatta seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Sarıgül'ün İBB Başkanlığına, oğlu Emir Sarıgül'ün CHP'nin İstanbul Eyüpsultan ilçesine, eski eşi Aylin Kotil'in ise İstanbul'un Şişli ilçesinden belediye başkan adayı olacağını yazdı...