Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

KEDİ-KÖPEKTEN BULAŞMA YOK

* Köpek gezdirip eve getirince ne yapmalı? Doğrudan köpekten veya kediden bulaştığına dair bir tespit yok henüz. Ama patileri virüsle temas etmiş olma ihtimaline karşı amonyak veya alkol tabanlı bir deterjanlı bez ile patiler silindikten sonra eve alınmalı.* Kümes ve çiftlik hayvanlarında bir risk var mı? Bu hayvanlar virüs taşıyıcısı veya bulaştırıcısı değil. SarsCov 2 yarasa kaynaklı bir virüs ve başka bir hayvan vasıtasıyla da insana geçiyor.* Kan yoluyla geçer mi? Kan yoluyla bulaştığına dair henüz bir veri yok. Zorunlu hallerde sağlıklı kişiler kan verebilir, kan alabilir.* Mutasyona uğrar mı, dönüşür mü? Mutasyon potansiyeli var. Dönüşebilir.* Mutasyona uğrarsa yapılan bilim çalışmaları (aşı vs) boşa çıkar mı? Mutasyonun ne yönde olacağını bilemeyiz. Belki olumlu yönde de bir mutasyon olabilir.