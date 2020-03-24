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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?
Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs konusunda merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşların merak ettiği "Para ve ayakkabıyla eve koronavirüs gelir mi?" gibi günlük hayat içerisinde merak edilen birçok soruya cevap verdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ayrıca şu uyarıları yaptı: Kart kullanın, kan yoluyla geçmez, düz yüzeylerde 7-8 saat yaşayabilir.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:51
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