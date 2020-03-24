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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs konusunda merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşların merak ettiği "Para ve ayakkabıyla eve koronavirüs gelir mi?" gibi günlük hayat içerisinde merak edilen birçok soruya cevap verdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ayrıca şu uyarıları yaptı: Kart kullanın, kan yoluyla geçmez, düz yüzeylerde 7-8 saat yaşayabilir.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:51
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

PARA VİRÜS TAŞIR KART KULLANIN

* Para virüs açısından ne kadar riskli?Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir. Ayrıca çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek.* Kredi kartı daha mı güvenli?Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

AYAKKABIYI KOY VE DOKUNMA

* Ayakkabılarımız için tedbir ne olmalı? Ayakkabılar eve virüs getirebilir. Ama bu virüs evde kendiliğinden bulaşmaz. Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural. Ayakkabı ile temas edilmediği sürece onun üzerinde virüs varsa da havaya karışıp dolaşıma girmez.* Kargomuz geldi, nasıl teslim almalıyız? Balkonda penceresi açık bir yerde en az 6-8 saat beklettikten sonra açmanızı tavsiye ederim.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

TUZLU SUYLA GARGARA HİÇBİR İŞE YARAMAZ

* Tuzlu su ile gargaranın virüsten korunmaya bir faydası var mı?Hiçbir faydası yok. Sadece tuzlu su gargarasının değil sıcak suyun, saç kurutma makinesini boğaza tutmanın ve daha buna benzer birçok uygulamanın faydası yok, bilakis zararı var. Özellikle tuzlu su kalp ve böbrek yetmezliği olanlar için çok riskli.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?

KEDİ-KÖPEKTEN BULAŞMA YOK

* Köpek gezdirip eve getirince ne yapmalı? Doğrudan köpekten veya kediden bulaştığına dair bir tespit yok henüz. Ama patileri virüsle temas etmiş olma ihtimaline karşı amonyak veya alkol tabanlı bir deterjanlı bez ile patiler silindikten sonra eve alınmalı.* Kümes ve çiftlik hayvanlarında bir risk var mı? Bu hayvanlar virüs taşıyıcısı veya bulaştırıcısı değil. SarsCov 2 yarasa kaynaklı bir virüs ve başka bir hayvan vasıtasıyla da insana geçiyor.* Kan yoluyla geçer mi? Kan yoluyla bulaştığına dair henüz bir veri yok. Zorunlu hallerde sağlıklı kişiler kan verebilir, kan alabilir.* Mutasyona uğrar mı, dönüşür mü? Mutasyon potansiyeli var. Dönüşebilir.* Mutasyona uğrarsa yapılan bilim çalışmaları (aşı vs) boşa çıkar mı? Mutasyonun ne yönde olacağını bilemeyiz. Belki olumlu yönde de bir mutasyon olabilir.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı! Ayakkabı ve parayla eve koronavirüs gelir mi?