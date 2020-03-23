Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı tarihi ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı açıklandı mı? Son dakika... Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından alım yapılacak kadrolar ve şartlar araştırılmaya başlandı. Bakan Koca, öte yandan sağlık çalışanları için ek ödemelerde iyileştirme olacağını bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı şartlar kadrolar açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Giriş Tarihi: 23.03.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 21:20
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, 32 bin yeni personel alındığını ve sağlık personeline tavandan maaş ödeneceğini kaydetti. Bu açıklamaların ardından personel alımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarih net olarak henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alım yapılacak 32 bin yeni personelinin iki hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu. Bakan Koca şöyle dedi, "32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde almak üzere bir organizasyon içindeyiz"
KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 32 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı ve şartlar henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından personel alımına ilişkin ilan geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
"SAĞLIK PERSONELİMİZİN EK ÖDEMELERİNİ YAPACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personellerin ek ödemeleri ile ilgili şöyle dedi: "Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Hayatı korumanın yolu hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımızsa bu mücadelede büyüklerine ve topluma karşı tüm kozlarını kullanıyor. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımız olarak kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz."
"SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME TAVANDAN OLACAKTIR"
"En üst düzeydeki dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanı'na bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 olacağını ifade etmek istiyorum."