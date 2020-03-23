Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı tarihi ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından alım yapılacak kadrolar ve şartlar araştırılmaya başlandı. Bakan Koca, öte yandan sağlık çalışanları için ek ödemelerde iyileştirme olacağını bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı şartlar kadrolar açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 21:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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