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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

Son dakika haberi... Türkiye'nin geçen yıl baharat ihracatı, önceki yıla göre yüzde 15 artarak 201 milyon 735 bin dolara çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Latif Özbek, "2021'de geçen yılın yüzde 20 üstüne çıkmayı hedef koyduk" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 16:53
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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre Türkiye, 2019'da defne, kekik, kimyon gibi ürünlerin de yer aldığı baharat ihracatından 175 milyon 542 bin dolar elde etti.

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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

Başta ABD olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ürün satan sektör, 2020 yılında ihracatını yüzde 15 artırarak 201 milyon 735 bin dolara çıkardı.

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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

Baharat ihracatında ilk sırada 29 milyon 743 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 822 bin dolarla Almanya ve 8 milyon 941 bin dolarla Çin izledi.

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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

Ürün bakımından 59 milyon 843 bin dolarla kekik ilk sırada yer alırken bunu 44 milyon 586 bin dolarla defne ve 11 milyon 427 bin dolarla kimyon takip etti.

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Dünyanın tercihi Türkiye oldu! 200 milyon doları aştı

2021'DE YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve baharat ihracatçısı Latif Özbek, baharat sektörünün hem 2019'u hem de 2020'yi güzel geçirdiğini söyledi.