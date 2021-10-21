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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12'den vuruyor

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girmek için gün sayıyor. Emniyet'in 3 bin metreden gözü olacak olan Eren hedefleri 12'den vuruyor. Test atışlarını başarıyla geçti ve 2 yıl içinde envantere girecek. İlk lazer silahı drone 'Eren' hangi özelliklere sahip? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:13
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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12’den vuruyor

A Haber ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gitti ve dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren'i görüntüledi. Eren çok yoğun çalışmalar neticesinde ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12’den vuruyor

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Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu'nun açıklamaları:

Bilindiği üzere ASELSAN ve diğer firmalarımızın çalışmalarıyla yerden müdahaleyi milli hale getirmiştik.

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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12’den vuruyor

Dünyada bizim kadar operasyon bölgelerinde aktif görev yapan başka bir uzman kadro bulunmuyor.

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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12’den vuruyor

Buradaki ihtiyaçlarımız doğrultusunda da işimizi daha güvenli hale getirmek için yeni arayışlar içerisine girdik.

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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12’den vuruyor

Sahadaki ve merkezdeki uzmanların ortak çalışması ile henüz üretim aşamasında olan Eren isim bomba imha dronenu yaptık.