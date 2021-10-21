Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12'den vuruyor

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girmek için gün sayıyor. Emniyet'in 3 bin metreden gözü olacak olan Eren hedefleri 12'den vuruyor. Test atışlarını başarıyla geçti ve 2 yıl içinde envantere girecek. İlk lazer silahı drone 'Eren' hangi özelliklere sahip? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu aktardı.