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Haberler Galeri Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde açıklanan bekçi alımları için tarihler merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar için detaylar yakından takip ediliyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam ile birlikte bekçilik maaşları ve başvuru detayları da gündeme geldi. Son olarak İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımının ardından gözler yeni alım duyurularına çevrildi. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 18:00
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Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde binlece bekçi adayı alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Açıklamanın ardından adaylar gelecek duyuruları bekliyor. Diğer yandan başvuru şartları da araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

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Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,