Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde açıklanan bekçi alımları için tarihler merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar için detaylar yakından takip ediliyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam ile birlikte bekçilik maaşları ve başvuru detayları da gündeme geldi. Son olarak İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımının ardından gözler yeni alım duyurularına çevrildi. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...