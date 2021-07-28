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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Olası en yüksek tehditlere karşı koruma sağlayacak balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişlerinin yarısına yakını teslim edildi.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 15:55
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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Nurol Teknoloji, Ankara'da bulunan 3 üretim tesisinde balistik koruyucu zırh sistemleri üretiyor.

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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Bor karbür, silisyum karbür ve alumina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Zırh çözümlerinde kullanılan malzemeler ve karışımlar için özgün reçeteler ve üretim yöntemleri geliştirilirken, şirket yetkilileri bu sayede "dünyanın en hafif zırh çözümlerini" ortaya koyabildiklerini vurguluyor.

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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Yerli ve milli balistik koruyucu çözümler bu alandaki dışa bağımlığı büyük ölçüde azaltırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Şirket, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yakın zamanda 100 binden fazla balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişi aldı ve bunların yarısına yakınını teslim etti. Teslimatlar partiler halinde sürdürülüyor.