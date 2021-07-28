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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Olası en yüksek tehditlere karşı koruma sağlayacak balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişlerinin yarısına yakını teslim edildi.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 15:00Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 15:55