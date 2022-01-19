Başakşehir'de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Başakşehir'de arıza dolayısıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu. Olaya tanık olan bir kişi taşmanın yaşandığı yeri göstererek, "Burayı olduğu gibi su götürdü. Burası düz bir alandı, su kuvvetli aktığı için alıp götürdü." dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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