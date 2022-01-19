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Başakşehir'de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Başakşehir'de arıza dolayısıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu. Olaya tanık olan bir kişi taşmanın yaşandığı yeri göstererek, "Burayı olduğu gibi su götürdü. Burası düz bir alandı, su kuvvetli aktığı için alıp götürdü." dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:30
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Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Altınşehir Mahallesi'ndeki depodan arıza nedeniyle taşan sular, alandaki toprakla beraber sokağa yayıldı.

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Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Taşan sulardan iki ev ve bir market hasar gördü. İSKİ ekipleri ve vatandaşlar su tahliyesi ve temizlik çalışması yaptı. Sokakta biriken toprak iş makinesiyle temizlendi.

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Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Market sahibi Önder İlter, zarar gören mallarını dükkanın dışına taşıdı.

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Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

İlter, aynı olayı dördüncü kez yaşadıklarını belirterek, ''İki taraftan akan su dükkanı doldurdu. İtfaiyeyi ve belediyeyi aradım. Çok geç geldiler, iş işten geçtikten sonra. Durum bu. Suyu biraz tahliye edip gittiler, tekrar gelecekler. Canımız yandı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bunu sürekli yaşıyorum, bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

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Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı

Olaya tanık olan Baki Güler ise taşmanın yaşandığı yeri göstererek, "Burayı olduğu gibi su götürdü. Burası düz bir alandı, su kuvvetli aktığı için alıp götürdü." dedi.