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Polonya'ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Polonya'nın 413 nüfuslu Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya "ordunun savaşa hazırlık durumunun artırılması" kararı aldı, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneği de masada. Füzeyle ilgili Rusya, iddiaları reddederken ABD, için içinde Ukrayna'na olabileceği açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ise, "Rusya'nın açıklamalarına saygı duymak zorundayız" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Amerikan Associated Press haber ajansı, bu sabah S-300 olduğu belirtilen füzelerin kaynağını dünyaya duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 15:29
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Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düştü. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

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Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Polonya'ya düşen ve iki kişinin ölümüne yol açan füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesi sonrası NATO ülkelerinin büyükelçilerinin acil nitelikli toplantısına başkanlık etti.

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Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

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Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

RUSYA İLE TEMASA DAİR BİLGİ VERMEDİ
Rusya ile NATO arasında dün gece bir temas veya iletişim olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, iki taraf arasında iletişim imkanları bulunduğunu ancak son 24 saat içinde ne tür temas olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini aktardı.

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Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.