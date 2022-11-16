Polonya’ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."