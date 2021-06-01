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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

50 yaş üstü aşılama başladı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler 50 yaş üstü aşı randevularına çevrildi. Aşı randevuları ile ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:28
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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Haziran ayının aşı seferberliği ile geçmesi beklenirken, Türkiye henüz aşı üretmediği halde aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Aşı hakkı tanınan vatandaşlar, randevu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü aşılama başladı mı? 50 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır? İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

50 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta, 50 yaş üstü bireylerin aşılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır"

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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı

AŞILAR NASIL YAPILACAK?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.