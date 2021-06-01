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50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı
50 yaş üstü aşılama başladı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler 50 yaş üstü aşı randevularına çevrildi. Aşı randevuları ile ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:28
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