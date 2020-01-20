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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan domuz eti çıkan markalar listesinde Gurme markası dikkat çekmişti. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın ardından Gurme sahibi kim sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ifşa edilen markalar arasında Bifet markasının Gurme ile aynı olduğu iddia edildi. Peki, Bifet ile Gurme aynı marka mı? Gurme Gıda sahibi kim? İşte, hileli ürünler listesinde vatandaşa domuz eti yediren firmalar ve Gurme Gıda hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.01.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 21:31
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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

Domuz eti çıkan markalar hangileri? Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gurme Gıda sahibi kim sorusu gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen hileli ürünler listesinde Gurme Gıda yer almış ve büyük tepki çekmişti. Gurme'nin ismini olarak değiştirdiği iddia edildi. Peki, Bifet ile Gurme aynı marka mı? Gurme sahibi kim? İşte detaylar…

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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.