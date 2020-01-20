Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?

Domuz eti çıkan markalar hangileri? Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gurme Gıda sahibi kim sorusu gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen hileli ürünler listesinde Gurme Gıda yer almış ve büyük tepki çekmişti. Gurme'nin ismini olarak değiştirdiği iddia edildi. Peki, Bifet ile Gurme aynı marka mı? Gurme sahibi kim? İşte detaylar…