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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan domuz eti çıkan markalar listesinde Gurme markası dikkat çekmişti. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın ardından Gurme sahibi kim sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ifşa edilen markalar arasında Bifet markasının Gurme ile aynı olduğu iddia edildi. Peki, Bifet ile Gurme aynı marka mı? Gurme Gıda sahibi kim? İşte, hileli ürünler listesinde vatandaşa domuz eti yediren firmalar ve Gurme Gıda hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 20.01.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 21:31
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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
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- 13
Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
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Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?