31 Aralık 2021, Cuma
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduat hesabı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dolar yeniden 17-18 lirayı görür mü? Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz ya da örtülü faize girer mi? Katılım Bankaları kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına başladı mı? Aşan, tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 00:19
- 1
- 6
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
- 2
- 6
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
- 3
- 6
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
- 4
- 6
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
- 5
- 6
Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı