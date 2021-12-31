Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduat hesabı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

DOLAR YENİDEN 17-18 LİRAYA YÜKSELECEK Mİ?

(Doları) 17 liradan aldım 12-13 liraya kadar düştü yüzde 20 zararım var nasıl bunu satarım, "bekleyeceğim" diyenlere söylüyorum. Beklediğinizde kurun nereye çıkacağını hedefliyorsanız zaten bu mevduat o seviyeyi garanti ediyor. Artık ne bekliyorsanız kur (dolar) 17 mi 18 lira mı olacak? Ne görüyorlarsa ki bence hiç o seviyeleri beklemesinler. Neyi bekliyorlar tekrar (dolar) 17 liraya çıksın ben satacağım diyenler zaten devlet bunu garanti ediyor niye bekliyorsunuz? Devlet zaten aradaki bu farkı size verecek.

Bir tek sebep olabilir. Arada dalgalanmalar olabilir onu bekleyebilir ama bu konuda çok profesyonel değillerse bunu hiç tavsiye etmem. O anlamda para kazanabilecekleri bir oynaklığın olacağı döneme gitmiyoruz. Kurda istikrarın olacağı, artışların minimal olacağı bir döneme gidiyoruz. Bu dönemde bekleyeyim yükselince satar, düşünce alalım dönemine gitmiyoruz. Kur korumalı TL mevduatı varken, beklemenin bir anlamı yok.

Katılım bankaları da bu sisteme başladı. Malum onların dini hassasiyetler var. Bunu çok iyi anlatmalılar.