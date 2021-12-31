HaberlerGaleriBu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2021'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılbaşında yurt genelinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı? İşte haberin detayları...