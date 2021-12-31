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Haberler Galeri Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2021'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılbaşında yurt genelinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:50
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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yıla girmemize saatler kaldı. Kovid-19 ile mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 01 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle yılbaşı tatili programı yapan vatandaşlar, bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık - 01 Ocak 2022 tarihlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda tam normalleşme sürecine geçilmiş ve tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı.

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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

30 Aralık 2021 tarihli tabloya göre, son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 854 oldu.

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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.

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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.