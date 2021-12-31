Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2021'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılbaşında yurt genelinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı? İşte haberin detayları...