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Haberler Galeri SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Koronavirüsle mücadelede yaklaşık üç aydır kapalı olan düğün salonlarının başlayacağı tarih merak ediliyor. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda düğün salonlarının ne zaman açılacağı araştırılıyor. Kabine toplantısında evlilik hazırlığında olanların merakla beklediği düğün sezonunun açılış da gündeme gelecek. Peki, düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 16:26
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SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı olan düğün salonların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bilindiği üzere, düğün salonları 16 Mart itibarıyla kapatılmıştı. Normalleşme sürecinde haziran ayında bazı işletmeler yeniden hizmet vermeye başlayacak. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar, kabine toplantısından gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğünlerin yeniden hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Kabine toplantısında bu konu ele alınacak. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.

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SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Hürriyet'in haberine göre, düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor

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SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

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SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4'te 1 veya 3'te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.