SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Koronavirüsle mücadelede yaklaşık üç aydır kapalı olan düğün salonlarının başlayacağı tarih merak ediliyor. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda düğün salonlarının ne zaman açılacağı araştırılıyor. Kabine toplantısında evlilik hazırlığında olanların merakla beklediği düğün sezonunun açılış da gündeme gelecek. Peki, düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...