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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

Son dakika... Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman sona erecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Normalleşme planı çerçevesinde kronik rahatsızlığı olanların ne zaman iş başı yapacakları araştırılmaya başlandı. Öte yandan kamuda idari izin ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Son durum nedir?

Giriş Tarihi: 21.05.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 16:02
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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

Son dakika... Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme içn adım atılmaya başladı. Peki, kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Kronik rahatsızlığı olanların ne zaman iş başı yapacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgil açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

22 MART 2020 KAMU ÇALIŞANLARINA 2020/4 SAYILI RESMİ GAZETE GENELGESİ

Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili genelge yayınlanmıştı. Genelgede idari izinlerle ilgili bilgiler verilmişti. Buna göre, şu bilgiler açıklanmıştı;

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Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.