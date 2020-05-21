Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte son durum...

Son dakika... Kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman sona erecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Normalleşme planı çerçevesinde kronik rahatsızlığı olanların ne zaman iş başı yapacakları araştırılmaya başlandı. Öte yandan kamuda idari izin ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kronik rahatsızlığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Son durum nedir?

Giriş Tarihi: 21.05.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL