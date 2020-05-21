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Haberler Galeri Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... İOBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelendiği bildirildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, 2020 bursluluk sınavının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zamana ertelendi? 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:24
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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... İOKBS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. MEB tarafından sınav tarihinin ertelendiği duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi? 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

2020 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

2020 İOKBS NASIL OLACAK?

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

a.Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b.İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri içindoğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.