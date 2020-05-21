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Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... İOBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelendiği bildirildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, 2020 bursluluk sınavının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zamana ertelendi? 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:17Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:24