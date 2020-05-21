Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... İOKBS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. MEB tarafından sınav tarihinin ertelendiği duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi? 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...