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İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer'de yaşanan selin dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı. Dağdan gelen sel suları bir evin çatısından aşağı doğru akarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Ayazağa Mahallesi'nde sele kapılan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı 1

İstanbul'da gün boyunca etkili olan, akşam saatlerinden itibaren ise şiddetini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Birçok noktanın göle döndüğü kentte, Sarıyer de sel baskınlarının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı.

İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı 2

SEL BÖYLE GELDİ! DEHŞET ANLARI KAMERADA
Sarıyer'de dağdan gelen sel sularının bir evin çatısına ulaştığı ve çatıdan aşağı doğru aktığı anlar kameraya yansıdı. Sel sularının gelişini gösteren görüntüler, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı 3

SARIYER'DE SEL CAN ALDI

Hatırlanacağı üzere, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı.

İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı 4

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı 5

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan S.Y., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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