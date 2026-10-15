İstanbul’da sel böyle geldi! Dağdan akan sular evin çatısını bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer'de yaşanan selin dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı. Dağdan gelen sel suları bir evin çatısından aşağı doğru akarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Ayazağa Mahallesi'nde sele kapılan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan, akşam saatlerinden itibaren ise şiddetini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İSTANBUL'DA SELİN GELİŞ ANI KAMERADA! ÖNÜNE KATTIĞI HER ŞEYİ SÜRÜKLEDİ Birçok noktanın göle döndüğü kentte, Sarıyer de sel baskınlarının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı.

SEL BÖYLE GELDİ! DEHŞET ANLARI KAMERADA

Sarıyer'de dağdan gelen sel sularının bir evin çatısına ulaştığı ve çatıdan aşağı doğru aktığı anlar kameraya yansıdı. Sel sularının gelişini gösteren görüntüler, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

SARIYER'DE SEL CAN ALDI Hatırlanacağı üzere, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı.