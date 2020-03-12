12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükselirken; 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 126 arttı. Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de tespit edilen virüs, Avrupa'yı da tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından vatandaşlar 'corona virüsten nasıl korunuruz?' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte corona virüste doğru bilinen 10 yanlış...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 10:01
  • 1
  • 10
Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

YANLIŞ 1 - SARIMSAK, SOĞAN YİYİN
Soğan ve sarımsak sülfür güçleri, alisin ve kuvarsetin zenginlikleri ile "doğal şifalar" ama koronavirüsten korunma gibi ciddi bir işi sadece onlara ihale etmek yanlış olur. Hele hele her gün 4-5 diş sarımsak, 2-3 soğanı çiğ çiğ yemek mideye de toplumsal ilişkilere de ihanet sayılır! Hastaysanız, koronavirüs aldığınız ya da yaydığınız kesin mi? O zaman ikisini de rahatça yiyin. Bu sayede kokunuzdan hoşlanmayanlar sizden uzak dururlar, neticede de virüsten korunma imkânı yakalamış olurlar. Mesele şudur: Yeterli, dengeli, çeşitli beslenin, bol sebze meyve, protein tüketin yeter.

  • 2
  • 10
Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

YANLIŞ 2 - TURŞUYA YÜKLENİN
Turşuların, özellikle de lahanası, salatalığı, sarımsağı, soğanı bol bir turşu ziyafetinin probiyotik zenginliği sayesinde bağışıklığınıza güç vereceği doğrudur. Ne var ki bu doğal gücün sizi muhtemel bir koronavirüs saldırısından koruyacağını garanti etmek zordur. Makul miktarda düzenli turşu tüketin ama midenizi düşünüp abartıya da kaçmayın.

  • 3
  • 10
Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

YANLIŞ 3 - ALKOL İÇMEK VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR
Yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü el temizleyicisi (örneğin kolonya) elinizdeki virüsleri anında yok eder. Ne var ki "alkol" ile virüs ölümü sadece el temizliğinde geçerli. Elleri temizleyerek değil de alkol içerek virüsleri öldürmeyi düşünmek ise son derece riskli ve tehlikeli. Konu virüs enfeksiyonu ise alkolden kesinlikle uzak durun.

  • 4
  • 10
Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

YANLIŞ 4 - SİRKE İLE GARGARA YAPMAK İYİ GELİR
"Tuzlu su" ile gargaraya (tuzsuz bile olabilir) evet ama "klorin dioksit" eklenmiş su ile gargara ya da "sirke" ile gargaraya hayır! Düzenli ve sık aralıklarla yaptığınız doğal gargaralar "mekanik temizleme" yolu ile yarar. Ne var ki devreye klorin dioksit gibi "riskli kimyasallar" girdi mi işler anında riskli hale geliverir.

  • 5
  • 10
Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış

YANLIŞ 5 - SIK SIK SU İÇMEK FAYDALI
Hürriyet'te yer alan habere göre, düzenli su içmek susuz kalmamanızı garanti eden makul ve yerinde bir tavsiyedir ama konu "koronavirüslerden korunma" olduğunda işe yaramaz. Hele hele bu suyu "yüksek ısıda" tutup, ağız ve boğaz mukozasını yakarak yaralamak fayda yerine zarar bile verebilir. Tavsiyem şu: Sık aralıklarla ılık su yudumlayın ama bunu "virüsleri mideye yollayıp mide asidi ile öldürmek için" değil, susuz kalmayıp ile bağışıklığınıza destek olmak için yapın.