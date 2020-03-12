Corona virüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükselirken; 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 126 arttı. Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de tespit edilen virüs, Avrupa'yı da tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından vatandaşlar 'corona virüsten nasıl korunuruz?' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte corona virüste doğru bilinen 10 yanlış...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:45Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 10:01