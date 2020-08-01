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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...
Üniversite tercih zamanı ne zaman 2020? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor. ÖSYM üniversite tercihlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını açıklamıştı. YKS tercih kılavuzunda, 4 ve 2 yıllık üniversite taban puanları yer alıyor. Peki, Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...
Giriş Tarihi: 01.08.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:37
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