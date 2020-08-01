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Haberler Galeri ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Üniversite tercih zamanı ne zaman 2020? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor. ÖSYM üniversite tercihlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını açıklamıştı. YKS tercih kılavuzunda, 4 ve 2 yıllık üniversite taban puanları yer alıyor. Peki, Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:37
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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemine kitlenmiş durumda. ÖSYM tarafından duyurulan YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alıyor. Peki, Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından gelen son açıklama şöyle;

"2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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ÖSYM giriş son dakika: Tercih zamanı ne zaman 2020 YKS? 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal üniversite taban puanları...

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

ÖSYM 2020 Üniversite kontenjanlarını ve taban puanları açıklandı! Kılavuz ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız...

2 YILLIK BÖLÜMLERİ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

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