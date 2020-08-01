Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

ÖSYM 2020 Üniversite kontenjanlarını ve taban puanları açıklandı! Kılavuz ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız...

2 YILLIK BÖLÜMLERİ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ