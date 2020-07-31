31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Liseyi dışarıdan bitirmek için sınavlara giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Açık Lise (AÖL) sınavlarında binlerce öğrenci ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 çalışma takvimini açıkladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 20:51
  • 1
  • 10
Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sebebiyle 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan Açık Lise Sınavları'nın açıklanacağı tarih merak ediliyor. MEB, 3. dönem kayıt yenilemenin ne zaman başlayacağı araştırılan başka konu oluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI VAR MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

  • 3
  • 10
Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

  • 4
  • 10
Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

MEB AÖL AÇIKLAMASI ŞÖYLE DEVAM ETTİ!

* Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.

  • 5
  • 10
Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?

* Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.