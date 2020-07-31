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Öğrenciler dört gözle bekliyor! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman?
AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Liseyi dışarıdan bitirmek için sınavlara giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Açık Lise (AÖL) sınavlarında binlerce öğrenci ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 çalışma takvimini açıkladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınavı kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 20:51
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