İBB'nin Kayaşehir'deki kurban kesim merkezinde rezillik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de kurulan kurban kesim çadırında vatandaşlar mağdur edildi. Bir vatandaş ise kendisine saat 12.30'da randevu verildiğini ve saatin gece 11 olmasına rağmen kurbanını halen teslim alamadığını önünde 130 kişinin daha olduğunu iddia etti. İşte İBB'nin kurban kesim alanında yaşanan o rezaletin görüntüleri...