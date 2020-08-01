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İBB'nin Kayaşehir'deki kurban kesim merkezinde rezillik

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Giriş: 01.08.2020 16:39
Güncelleme:01.08.2020 16:39
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de kurulan kurban kesim çadırında vatandaşlar mağdur edildi. Bir vatandaş ise kendisine saat 12.30'da randevu verildiğini ve saatin gece 11 olmasına rağmen kurbanını halen teslim alamadığını önünde 130 kişinin daha olduğunu iddia etti. İşte İBB'nin kurban kesim alanında yaşanan o rezaletin görüntüleri...
İBB'nin kurban kesim merkezinde rezillik
İBB'nin kurban kesim merkezinde rezillik
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