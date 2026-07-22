"Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı."

Nuray Torun, kızının mağduru olduğu cinsel taciz davasını da hatırlatarak eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin toplum içinde rahat şekilde dolaşmasına tepki gösterdi.

"Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor."

Torun ayrıca mahkemenin, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ettiğini ve kızına "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası verildiğini, hükmün ertelendiğini belirtti.

TACİZ DAVASINDA VERİLEN CEZA

Hasbi Dede, 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a elektronik haberleşme araçları üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme, Dede hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı davada, mesajları kendisinin yazdığı yönünde beyanda bulunan kızına ise "suçu üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ertelendi.