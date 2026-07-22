Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor"
Giresun'da eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine maruz kalan ve 28 Mart 2026'da hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, alkollü sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açarken, anne Nuray Torun, olayın bir trafik kazası değil kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini söyledi. Hasbi Dede'nin aldığı ceza ve kamuoyundaki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
Giresun'un Görele ilçesinde eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğradığı gerekçesiyle yargı sürecinin mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
TUANA ELİF TORUN DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME
İddianameye göre, 28 Mart 2026'da 1,97 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın aşırı hızla kullandığı araçla Tuana Elif Torun'a çarptığı olay nedeniyle "olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açıldı. Savcılık, sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.
ANNE NURAY TORUN: "BU KAZA DEĞİL"
Sabah'a konuşan anne Nuray Torun, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: