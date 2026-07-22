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Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor"

Giresun'da eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine maruz kalan ve 28 Mart 2026'da hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, alkollü sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açarken, anne Nuray Torun, olayın bir trafik kazası değil kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini söyledi. Hasbi Dede'nin aldığı ceza ve kamuoyundaki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

Giresun'un Görele ilçesinde eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğradığı gerekçesiyle yargı sürecinin mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 1

TUANA ELİF TORUN DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME

İddianameye göre, 28 Mart 2026'da 1,97 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın aşırı hızla kullandığı araçla Tuana Elif Torun'a çarptığı olay nedeniyle "olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açıldı. Savcılık, sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 2

ANNE NURAY TORUN: "BU KAZA DEĞİL"

Sabah'a konuşan anne Nuray Torun, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 3

"Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı."

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 4

HASBİ DEDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Nuray Torun, kızının mağduru olduğu cinsel taciz davasını da hatırlatarak eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin toplum içinde rahat şekilde dolaşmasına tepki gösterdi.

Anne Torun şu ifadeleri kullandı:

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 5

"Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor."

Torun ayrıca mahkemenin, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ettiğini ve kızına "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası verildiğini, hükmün ertelendiğini belirtti.

TACİZ DAVASINDA VERİLEN CEZA

Hasbi Dede, 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a elektronik haberleşme araçları üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme, Dede hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı davada, mesajları kendisinin yazdığı yönünde beyanda bulunan kızına ise "suçu üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ertelendi.

Tuana Elif Torun dosyasında yürek yakan gelişme! Anne konuştu: "Kızım öldü, tacizcisi sokakta geziyor" - 6

OLASI KAST DAVASINDA 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Taciz davası sürerken meydana gelen ölüm olayına ilişkin hazırlanan iddianamede ise alkollü ve aşırı hızlı araç kullandığı belirtilen Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcılığın iddianamesinde olayın basit bir trafik kazası olarak değil, olası kast kapsamında değerlendirilmesi dikkat çekti.

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