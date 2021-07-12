12 Temmuz 2021, Pazartesi
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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...
POMEM başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 28. Dönem kapsamında polis alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Son olarak 27. Dönem POMEM giziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:28
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