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Haberler Galeri POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

POMEM başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 28. Dönem kapsamında polis alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Son olarak 27. Dönem POMEM giziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:28
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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

POMEM yeni polis alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen polis alımlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 27. Dönem kapsamında başarısız olanlar ve ilk defa kayıt yaptırmak isteyen adaylar, yeni dönem başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sürecinn tamamlanması ile birlikte yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:

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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.