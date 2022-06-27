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Haberler Galeri CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP'li Öztrak'tan olay hakkında flaş açıklama

CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP'li Öztrak'tan olay hakkında flaş açıklama

Sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi Tuba Torun için kullandığı ifadeler gündem oldu. Saat 16'de CHP'de parti yönetimi toplanacak. CHP'de şu an neler yaşanıyor? Aykut Erdoğdu partiden istifa edecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları Ankara'dan aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 18:29
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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP’li Öztrak’tan olay hakkında flaş açıklama

CHP'de yeni kaset skandalı yaşanıyor. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun için kullandığı ağza alınmayacak ifadeleri içeren bir video paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP’li Öztrak’tan olay hakkında flaş açıklama

Sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu.

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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP’li Öztrak’tan olay hakkında flaş açıklama

Saat 16'de CHP'de parti yönetimi toplanacak. CHP'de şu an neler yaşanıyor? Aykut Erdoğdu partiden istifa edecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları Ankara'dan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP’li Öztrak’tan olay hakkında flaş açıklama

GÖZLER TOPLANTIDA

Tüm bu gelişmeler saat 16'da gerçekleştirilecek olan CHP Merkez Yönetim Toplantısı'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı. Toplantının ardından da saatler 17'yi gösterdiğinde parti sözcüsü Faik Öztrak'ın bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP’li Öztrak’tan olay hakkında flaş açıklama

Bu konunun siyasi boyutu da oldukça önemli o telefon görüşmesinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu şu anda evli olduğu Tuba Torun'un parti meclisi üyesi olabilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca görüştüğünü ifade etmişti.