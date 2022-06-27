27 Haziran 2022, Pazartesi
Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücret zammı ve bayram tatili ile ilgili detayların görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kritik başlıklarla toplanacak Kabine Toplantısı'nın saat kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:17
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