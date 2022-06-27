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Haberler Galeri Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücret zammı ve bayram tatili ile ilgili detayların görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kritik başlıklarla toplanacak Kabine Toplantısı'nın saat kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:17
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Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? Asgari ücret zammı, bayram tatili süresi gibi kritik konuların görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kabine Toplantısı'na ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLŞADI MI, BİTTİ Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 27 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacağı duyurulmuştu. Kritik toplantı henüz başlamadı. Toplantının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları duyuracak.

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Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ

Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;

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Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

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Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.