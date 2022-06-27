ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi için başvurular başladı. ÖSYM takvimine göre başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, henüz başvuru yapamayan adaylar detayları araştırmaya başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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