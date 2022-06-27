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Haberler Galeri ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi için başvurular başladı. ÖSYM takvimine göre başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, henüz başvuru yapamayan adaylar detayları araştırmaya başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:38
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ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Başvuru ücreti yatırma işlemleri ve sınav tarihine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

24 Haziran'da başlayan ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

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ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 sınav ücreti 185,00 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabilecekler.

• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

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ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak.