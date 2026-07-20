CHP Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim gerilimi: Seninle muhatap olmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama kararı sonrası Samsun İl Başkanlığı'nda tansiyon yükseldi. Görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında il başkanlığı binasında gerginlik yaşandı. Yönetimi devralmak için binaya gelen Pank ve beraberindeki heyet, Özdağ'ın binayı teslim etmeyeceklerini açıklaması üzerine tartışma yaşandı. O gerilim anlarında "seninle muhatap olmayacağım" diyaloğu kameraya yansıdı.

CHP'de "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken ihraç krizlerine de bir yenisi daha eklendi. SAMSUN'DA CHP İL BAŞKANLIĞI'NDA DEVİRTESLİM GERGİNLİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı'nda, "mutlak butlan" kararı sonrasında görevden alınan Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak üzere il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen eski İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

"BEN SENİNLE MUHATAP OLMAYACAĞIM" İki grup arasında başlayan sözlü tartışmada Mehmet Özdağ, "Ben seninle muhatap olmayacağım" ifadelerini kullanırken, Mehmet Pank ise, "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" sözleriyle karşılık verdi.

GERİLİM ANLARI KAMERADA

Odada yankılanan tartışma sırasında eski Başkan Mehmet Özdağ'ın, görevi devralmaya gelen Mehmet Pank ile yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma, Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi.

CHP'DE 8 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINMIŞTI Öte yandan hatırlanacağı üzere CHP'de 16 Temmuz 2026 tarihinde 8 il başkanı daha görevden alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarının görevden alındığını duyurdu.