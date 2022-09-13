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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Altın ve para gibi birçok piyasayı etkileyecek olan ABD enflasyonu bugün açıklanıyor. ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı? Yeni rakamların altın fiyatlarını ne yönde etkileyeceğini A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 12:03
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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Altın ve para piyasaları açısında kritik öneme sahip olan ABD enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Peki piyasalar nasıl etkilenecek? Altın fiyatları yükselir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Gelişmeleri İslam Memiş şöyle değerlendirdi:

Gram altın haftaya yükselişle başladı, bin 30 TL'ye kadar yükselişini sürdürdü. Ons altın tarafında ise 1730 dolar seviyeleri görüldü.

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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Pozitif bir beklenti var. Bugün saat 15,30 civarlarında ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. En son yüzde 8,5 açıklanmıştı. Şu anda piyasada yüzde 8,1 civarında bir beklenti var.

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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Bu da dolar endeksinde çözülmeye yardımcı olacak. Dolar endeksi 110 seviyesindeydi 108 seviyesine sarktı. Dolar tarafında çözülmeleri destekleyebilir. Bu da altın ve ons fiyatlarında pozitif etkiye neden olabilir.

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ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Gram altın fiyatlarında bin ila bin 40 fiyat aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Bu bant aralığı korunmaya devam ediyor. Ons altında belli bir aralıkta korunma sürüyor.