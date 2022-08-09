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Haberler Galeri Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yeni döneme hazırlıklara başlayan öğrenciler ve velileri, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün var? Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ve ara tatiller ne zaman? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 12:46
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Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtları devam ediyor. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile ilk defa okula başlayacak öğrenciler ve velileri, okulların açılacağı tarihi beklemeye başladı. Yeni eğitim öğretim takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, okulların açılmasına kaç gün var? Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ve ara tatiller ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

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Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

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Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

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Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.