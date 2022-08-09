Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, ara tatiller...

Okulların açılmasına kaç gün var? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yeni döneme hazırlıklara başlayan öğrenciler ve velileri, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün var? Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ve ara tatiller ne zaman? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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