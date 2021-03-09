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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonların gözü 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda! Dünyanın en büyüğü olacak Milyonların gözü 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda! Dünyanın en büyüğü olacak
Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında olan 26 tabliye bloğu şantiye alanına ulaştı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 15:01
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Dev proje tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. Yapım çalışmalarında kullanılacak olan çelik kabloların uzunluğunun dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek uzunlukta olduğu belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir kıtadan diğer kıtaya, köprünün ana halatlarını oluşturmak için toplam 296 adet çelik kablo çekilecek. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek uzunlukta olduğu ifade edildi. Köprüden araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları da üretildiği Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalardan Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı '1915 Çanakkale Köprüsü', tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli bir geçiş noktası olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından köprünün ana kablolarının montajına başlandı. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan 13'er tanesi çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er adet, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er adet çelik kablo çekilecek.
DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 adet tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 adet çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor. TABLİYE BLOĞU SAYISI 26'YA ULAŞTI Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 26 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.