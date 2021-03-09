Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, bir yandan da bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı illerde kısıtlamalar kaldırıldı, bazı illerde ise devam ediyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart'ta kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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