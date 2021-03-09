09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, bir yandan da bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı illerde kısıtlamalar kaldırıldı, bazı illerde ise devam ediyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart'ta kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:20
  • 1
  • 15
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'de hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte ilk hafta sonu kısıtlaması geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu hangi illerde kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

13-14 ŞUBAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

  • 3
  • 15
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

  • 4
  • 15
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

  • 5
  • 15
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? İşte detaylar

NERELER AÇIK OLACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ