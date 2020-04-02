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EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 2 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
EBA TV CANLI İZLE! Uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler TRT-EBA TV üzerinden derslerini almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. EBA TV canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, 2 Nisan EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 08:14
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