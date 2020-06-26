Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LGS sınavında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu ise üniversiteye geçiş için kullanılan YKS sınavı gerçekleştirilecek. 81 ilde YKS sınav günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL