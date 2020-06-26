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Haberler Galeri Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LGS sınavında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu ise üniversiteye geçiş için kullanılan YKS sınavı gerçekleştirilecek. 81 ilde YKS sınav günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 13:04
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Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollü normal hayata geçiş döneminde sona ermişti. Alınan tedbirler kapsamında LGS'nin gerçekleştirilidği 20 Haziran'da belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. 27-28 Haziran'da yapılacak YKS sınavında kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YKS SINAV GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlannan genelgeye göre, 27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağının olacağı bildirildi. İşte o saatler:

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

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Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),