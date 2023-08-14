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Haberler Galeri Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni dönemde 4 gün okul 3 gün mü olacak sorusu veliler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde pilot olarak uygulanmaya başlanan okulların 4 gün eğitim verme kararı, Avrupa'da tartışılıyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 20:21
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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dönemde 4 gün okul 3 gün mü olacak sorusu veliler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.