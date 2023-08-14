Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...

"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni dönemde 4 gün okul 3 gün mü olacak sorusu veliler ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde pilot olarak uygulanmaya başlanan okulların 4 gün eğitim verme kararı, Avrupa'da tartışılıyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...