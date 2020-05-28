Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAKAMLAR BİZE UYARICI NİTELİĞİNDE

Ön gördüğümüz şekilde sapmalar devam ediyor ama bir türlü 4'lü rakamın altına bir inip bir çıkıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının çok işe yaradığını gösteriyor bu rakamlar ama bu rakamlarda takılı kalmamız biraz da özellikle sokağa çıkma kısıtlaması sonrası uygulamalara dikkat etmediğimi yönde bize uyarıcı oluyor. Genel anlamda her şey çok iyi gidiyor. Ama 4'lü rakama biraz takılı kaldık gibi geliyor bana.