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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı bu hasta sonu devam edecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gözler kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Toplantıda en kritik gündem maddesi olan hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da görüşülecek. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:18
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme sürecinde adımların atıldığı Türkiye'de 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün normalleşme sürecini görüşecek. Toplantıda en önemli konulardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması da ele alınacak. Peki, 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabne toplantısında Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAKAMLAR BİZE UYARICI NİTELİĞİNDE

Ön gördüğümüz şekilde sapmalar devam ediyor ama bir türlü 4'lü rakamın altına bir inip bir çıkıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının çok işe yaradığını gösteriyor bu rakamlar ama bu rakamlarda takılı kalmamız biraz da özellikle sokağa çıkma kısıtlaması sonrası uygulamalara dikkat etmediğimi yönde bize uyarıcı oluyor. Genel anlamda her şey çok iyi gidiyor. Ama 4'lü rakama biraz takılı kaldık gibi geliyor bana.