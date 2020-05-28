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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı bu hasta sonu devam edecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gözler kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Toplantıda en kritik gündem maddesi olan hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da görüşülecek. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:05Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:18