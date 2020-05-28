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Haberler Galeri Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

Son dakika... Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da ehliyet kursları açılacak mı? Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de, sürücü kurslarının açılacağı tarih oldu. Ehliyet alabilmek için sürücü kursuna kayıt yaptıran ya da yaptıracak olan vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:47
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Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

Son dakika haberi... Sürücü kursları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında sürücü kursları kapatılmıştı. yaklaşık üç aydır kapalı olan sürücü kurslarının açılacağı tarih merak ediliyor. Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği sürücü kursları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart itibarıyla kapatılan sürücü kursları yeniden açılmaya hazırlanıyor. Sürücü kurslarının hangi tarihte açılacağı resmi olarak açıklanmasa da, 1 Haziran'da eğitimlerin yeniden başlaması öngörülüyor. Kabine toplantısının ardından sürücü kursları ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

SÜRÜCÜ KURSLARINDA EĞİTİMLER NASIL OLACAK?

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, kurslarda yeni dönemin başlayacağını anlatan İzmir Sürücü Kursları Derneği Başkan Yardımcısı Feti Şen, eğitim sürecinin eskisi gibi olmayacağını dile getirdi.

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Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

Dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafenin korunmasına önem verileceğini kaydeden Şen, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12 Mart tarihinde devlet okulları ve özel eğitim kurumları kapatıldı. O tarihten bugüne kadar sürücü kursları olarak kursiyer kaydı alamıyoruz. Dönem kayıtlarını yapamıyoruz. Eğitimlere geçici olarak ara vermiş olduk. 1 Haziran'da eğitimlerin başlaması öngörülüyor" dedi.

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Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

DERSLİKLERDE 10'AR KİŞİ OLACAK

Önceliğin sağlık olduğunu ve bu anlayışla faaliyetlere devam edeceklerini belirten Feti Şen, Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda eğitime başlayacaklarını söyledi. Yeni dönem için yoğun hazırlık sürecinde olduklarını kaydeden Şen, "Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor. Hem teorik hem direksiyon dersleri için alınan önlemler var.