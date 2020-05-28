Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?

Son dakika... Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da ehliyet kursları açılacak mı? Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de, sürücü kurslarının açılacağı tarih oldu. Ehliyet alabilmek için sürücü kursuna kayıt yaptıran ya da yaptıracak olan vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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