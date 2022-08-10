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Haberler Galeri Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe'deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe'deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımı ile tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:40
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Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe’deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İstanbul Şubesi'nde İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde kesilen 112 tarihi çınar ağacının katledilmesi sonrasında hazırlanan bilimsel raporu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

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Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe’deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi mart ayında Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde bulunan 112 çınar ağacını kanser oldukları gerekçesi ile kesmişti.

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Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe’deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

Anıt ağaçların katledilmesinin ardından Bitki Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji uzmanları, Orman Mühendisleri ve vatandaşlar İBB yönetiminin bakım ve tedavisini yapmadığı anıt çınarlarını kasıtlı olarak kuruttuğunu belirterek tepki gösterdi.

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Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe’deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

Katliamın ardından Orman Mühendisleri Odası bilimsel veriler ışığında kesilen tarihi anıt çınarları inceledi. Hazırlanan raporda İBB yönetiminin herhangi bir bilimsel çalışma yapmadan çınar ağaçlarının kasıtlı olarak kurutularak kesildiğine değinildi.

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Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe’deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

'KURUDUĞU İDDİA EDİLEN 112 ÇINARIN KESİLMESİ ACELEYE GETİRİLMİŞ'
Orman Mühendisleri Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından Orman Mühendisleri İstanbul Şubesi'nde yapılan basın açıklamasıyla, hazırlanan rapor kamuoyuna duyuruldu.