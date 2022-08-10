Boşuna ağaç katliamı demedik! İBB Çırağan ve Dolmabahçe'deki 112 Çınar ağacını bilimsel araştırma yapmadan kesmiş

İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımı ile tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL