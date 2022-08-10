10 Ağustos 2022, Çarşamba
pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?
PMYO başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen PMYO ön başvuru sürecinde, 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 aday başvuruda bulundu. Polis Akademisi tarafından 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sonuçları açıklandı. Peki, pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:33
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