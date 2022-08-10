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Haberler Galeri pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?

pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?

PMYO başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen PMYO ön başvuru sürecinde, 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 aday başvuruda bulundu. Polis Akademisi tarafından 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sonuçları açıklandı. Peki, pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:33
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pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?

PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 PMYO başvuru sonuçları açıklandı. 47 bin 111 adayın başvuruda bulunduğu PMYO başvuru sonuçlarına göre 20 bin erkek ile 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Peki, pa.edu.tr ile PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PMYO başvuru sonuçları açıklandı. 2022 PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecekler.

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?

25 BİN ADAY SINAVA KATILACAK

Ön başvuru sürecinde 33 bin 502 erkek, 13 bin 609 kadın olmak üzere toplam 47 bin 111 aday başvuruda bulundu.

Sonuçlara göre, 20 bin erkek ile 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

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pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2022 Yılı PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav giriş yerleri ile tarihleri açıklandı. Sınav giriş belgesi, e-Devlet aracılığıyla Polis Akademisi Başkanlığı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

PMYO SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?

PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklar. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklar.