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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. "Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, hafta başında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:07
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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, depremin etkilediği illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi

Enkaz alanlarını dolaşan ve arama kurtarma çalışması yapan ekiplerle görüşen Martin Griffiths, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi

Griffiths, Kahramanmaraş'ta büyük yıkımı gördüğünü çevre illerdeki yıkımlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi

Depremin etkilerinin görmek istemedikleri manzaralar olduğunu dile getiren Griffiths, "Bu deprem, son yüzyılda yaşanan en büyük felaket, en büyük afet. Buradaki müdahale çok önemli. Enkaz bölgesinde hem Türk hem uluslararası anlamda yapılan çalışmalar çok kayda değer. 100'den fazla ülke afet bölgelerine yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi" diye konuştu.

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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, asıl işinin acil yardım olduğunu ve bu amaçla geldiğini belirterek, "BM ve BM'nin bağlı ajansların hepsi depremin olduğu günden bu yana Türkiye'nin yanında ve yanında olmaya devam edecekler. Unutmayacağım en önemli şey; arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi kurtarmak için ortaya koyduğu cesaret" dedi.