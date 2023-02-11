Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi. "Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi"

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, asıl işinin acil yardım olduğunu ve bu amaçla geldiğini belirterek, "BM ve BM'nin bağlı ajansların hepsi depremin olduğu günden bu yana Türkiye'nin yanında ve yanında olmaya devam edecekler. Unutmayacağım en önemli şey; arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi kurtarmak için ortaya koyduğu cesaret" dedi.